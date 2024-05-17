Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 17.05.2024: Vom Regen in die Notaufnahme

44 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12

Auf regennasser Straße kommt ein Pkw ins Schleudern. - Die Sanitäter Philipp Stehling und Thomas Schmidt müssen sich um einen Mann kümmern, der fatalerweise auf eigene Faust versucht hat, seine Heizung zu reparieren. - Reanimation auf einer Geburtstagsfeier: Ein schwerer Einsatz für Jo Bungarz, denn nicht nur einer der Gäste braucht seine Hilfe.

