Vom Regen in die NotaufnahmeJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 17.05.2024: Vom Regen in die Notaufnahme
44 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12
Auf regennasser Straße kommt ein Pkw ins Schleudern. - Die Sanitäter Philipp Stehling und Thomas Schmidt müssen sich um einen Mann kümmern, der fatalerweise auf eigene Faust versucht hat, seine Heizung zu reparieren. - Reanimation auf einer Geburtstagsfeier: Ein schwerer Einsatz für Jo Bungarz, denn nicht nur einer der Gäste braucht seine Hilfe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1