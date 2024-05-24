NOTRUF
Folge vom 24.05.2024: Frustrierende Jungfernfahrt
43 Min. Ab 12
Die erste Autofahrt nach der bestandenen Führerscheinprüfung endet für einen 18-Jährigen in einem schweren Verkehrsunfall. Jo Bungarz hat an der Unfallstelle alle Hände voll damit zu tun, nicht nur Verletzte zu versorgen, sondern auch den aufgelösten Fahranfänger zu beruhigen. In den frühen Morgenstunden wird ein junges Elternpaar durch laute Musik aus der Nachbarwohnung geweckt. Der dahintersteckende Notfall ruft sowohl Polizei als auch Sanitäter und Feuerwehr auf den Plan.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
12
