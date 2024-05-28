NOTRUF
Folge vom 28.05.2024: Trennung mit Folgen
43 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12
Ein 37-Jähriger wurde verlassen und wählt verzweifelt den Notruf. Die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt bekommen seinen psychischen Ausnahmezustand zu spüren und geraten dabei selbst in höchste Gefahr. - Alarm in der Herzsportgruppe: Nach dem Kollaps eines Teilnehmers rechnet Notfallsanitäter Christian Strzoda mit dem Schlimmsten - doch dieser Einsatz sollte nicht nur seine Arbeit für immer verändern ...
