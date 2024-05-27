Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Plötzliche Vollbremsung

SAT.1Folge vom 27.05.2024
Plötzliche Vollbremsung

Plötzliche VollbremsungJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 27.05.2024: Plötzliche Vollbremsung

44 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 12

Notfallsanitäter Jean Pierre Charalampidis und seine Kollegen werden zu einem Autounfall gerufen. Als die Rettungskräfte mit der Versorgung beginnen, stellen sie fest, dass der Verletzte nicht nur ein gesundheitliches Problem hat. - Streitigkeiten unter Geschwistern sind alltäglich, doch als bei den Brüdern Jeremy und Pascal die Fäuste fliegen, muss sogar Rettungssanitäterin Franziska Bender anrücken ...

Alle verfügbaren Folgen