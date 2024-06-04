NOTRUF
Folge vom 04.06.2024: Unfall mit Hund
43 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12
Frontalzusammenstoß auf der Landstraße! Während Notfallsanitäter Patrick Eschbach und seine Kollegen um das Leben der eingeklemmten Fahrerin kämpfen, stellen sie fest, dass die Frau nicht alleine im Auto ist. Ein skurriler Einsatz verlangt viel Fingerspitzengefühl von Rettungssanitäterin Franziska Bender, denn ihr Patient leidet unter einer oft nicht ernst genommenen Krankheit.
