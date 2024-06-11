NOTRUF
Folge vom 11.06.2024: Anders, als gedacht
43 Min.Folge vom 11.06.2024Ab 12
Ein romantischer Abend endet, bevor er begonnen hat: Ein 33-Jähriger will für seine Freundin kochen, aber das Essen endet in einem Desaster. Die herbeigerufenen Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt stehen kurz darauf nicht nur vor einem medizinischen Rätsel, sondern auch vor einer Mauer des Schweigens. - Notfallsanitäter Lukas Tschufenig erhält eine Meldung, die er zuerst nicht glauben kann: Eine leblose Person liegt in einem Bestattungsinstitut.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
12
