NOTRUF
Folge vom 14.06.2024: Das Wunder von Mannheim
Folge vom 14.06.2024
Schrecklicher Verkehrsunfall auf einer Landstraße: Bei diesem emotionalen Einsatz macht sich Notfallsanitäter Patrick Eschbach große Sorgen um die Insassen des verunfallten Autos - eine Mutter mit ihren drei Kindern? - Schöne Zeit zu zweit bringt ein junges Paar in eine sehr unangenehme Situation, aus der sie Rettungssanitäter Jo Bungarz nicht ohne Hilfe der Feuerwehr befreien kann.
