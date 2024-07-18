NOTRUF
Folge vom 18.07.2024: Einmal aussetzen
43 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12
Laura Erdmann ist mit ihrer zehn Monate alten Tochter im Auto unterwegs, als es zu einem dramatischen Unfall kommt. Doch als die Rettungskräfte am Einsatzort eintreffen, fehlt von dem Kind jede Spur. - Der 20-jährige Paul Neumann macht sich Sorgen um seine Freundin. Nach dem Feiern hat er Lea noch nach Hause gebracht, es ging ihr nicht gut, sie hat sogar Blut gespuckt. Jetzt öffnet sie ihre Wohnungstür nicht. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1