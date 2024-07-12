Schneller als der Notarzt erlaubtJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 12.07.2024: Schneller als der Notarzt erlaubt
45 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 12
Als die Fruchtblase einer jungen Frau noch zu Hause platzt, wird die Situation nicht nur für sie zu einem unvergesslichen Ereignis. - Alkohol ist keine Lösung: Torben Bart ertränkt seinen Kummer und seine Enttäuschung im flüssigen Glück und verliert nicht nur die Kontrolle, sondern auch seine Kleidung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1