Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Überschätzt, überrascht, überschlagen

SAT.1Folge vom 13.06.2024
Überschätzt, überrascht, überschlagen

Überschätzt, überrascht, überschlagenJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 13.06.2024: Überschätzt, überrascht, überschlagen

43 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12

Als der Teenie-Sohn plötzlich unter Atemnot leidet, wählt die alleinerziehende Mutter sofort den Notruf. Bei ihrem Eintreffen ahnen die Sanitäter Phillip Stehling und Thomas Schmidt nicht, dass es für den Jungen schon bald um Leben und Tod gehen wird. - Während der Testfahrt seines neuen Mountainbikes verunfallt Jan und wird von seinen Freunden schwerverletzt auf dem Waldboden gefunden. Der Unfallort stellt die alarmierten Rettungskräfte vor eine große Herausforderung.

Alle verfügbaren Folgen