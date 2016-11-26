Staffel 1Folge 1vom 26.11.2016
Off Limits mit Harro Füllgrabe
Folge 1: Escape - Der Gletscherspalte entkommen!
46 Min.Folge vom 26.11.2016Ab 6
Der Hallstätter Gletscher auf dem Dachsteinmassiv in Österreich zählt mit fast 3.000 Metern zu den höchstgelegenen Gletschern überhaupt. Der perfekte Ort, um einer absoluten Horrorvorstellung auf den Grund zu gehen: im blauen Eis einer 30 Meter tiefen Gletscherspalte gefangen zu sein. Erfahrene Bergführer lassen Harro in die eisige Schlucht stürzen. In frostiger Tiefe wird er die Beklemmung und die Kälte nachempfinden und muss versuchen, sich aus eigener Kraft zu befreien.
