Staffel 1Folge 8vom 29.10.2016
Off Limits mit Harro Füllgrabe
Folge 8: Urban Adventures - Das Off Road Abenteuer!
46 Min.Folge vom 29.10.2016Ab 6
Runter von der Straße und ab ins Gelände! Für Abenteuer-Reporter Harro Füllgrabe geht ein Männertraum in Erfüllung. In einem Offroad-Park hat er die Strecke einen ganzen Tag lang für sich allein und wagt sich mit Fahrlehrer Rudolf Meerländer hinters Steuer eines Fünf-Tonners der Bundeswehr.
Genre:im Freien/Outdoor, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX