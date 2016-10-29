Zum Inhalt springenBarrierefrei
Off Limits mit Harro Füllgrabe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 29.10.2016
Urban Adventures - Das Off Road Abenteuer!

Folge 8: Urban Adventures - Das Off Road Abenteuer!

46 Min.Folge vom 29.10.2016Ab 6

Runter von der Straße und ab ins Gelände! Für Abenteuer-Reporter Harro Füllgrabe geht ein Männertraum in Erfüllung. In einem Offroad-Park hat er die Strecke einen ganzen Tag lang für sich allein und wagt sich mit Fahrlehrer Rudolf Meerländer hinters Steuer eines Fünf-Tonners der Bundeswehr.

