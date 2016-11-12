Staffel 1Folge 10vom 12.11.2016
Off Limits mit Harro Füllgrabe
Folge 10: S.O.S. - Überleben auf hoher See!
47 Min.Folge vom 12.11.2016Ab 6
Mann über Bord! Die Ostsee ist das tiefste Binnenmeer Europas. Der ideale Ort, um zu testen, was es heißt, Seenot zu erleiden. Harro Füllgrabe wird in der zehn Grad kalten Ostsee von Bord geworfen. Ein Überlebensanzug hält ihn einigermaßen warm, dennoch ist die Sache kein Spaß: Schon bald ist Harro kurz davor aufzugeben.
Off Limits mit Harro Füllgrabe
Genre:im Freien/Outdoor, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX