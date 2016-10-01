Staffel 1Folge 4vom 01.10.2016
Off Limits mit Harro Füllgrabe
Folge 4: Into the Deep - Abwärts im U-Boot!
46 Min.Folge vom 01.10.2016Ab 6
Unter Tauchern wird der Kreidesee auch der "Todessee" genannt, weil in dem Gewässer so oft Unfälle passieren. Ausgerechnet hier soll Harro Füllgrabe lernen, wie man ein U-Boot fährt. Nachdem ihm kurz die Basics erklärt werden, geht Harro allein auf 60 Meter Tiefe.
Off Limits mit Harro Füllgrabe
Genre:im Freien/Outdoor, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX