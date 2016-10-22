Zum Inhalt springenBarrierefrei
Off Limits mit Harro Füllgrabe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 22.10.2016
Höllenritt - 1000 Höhenmeter mit dem MTB!

Höllenritt - 1000 Höhenmeter mit dem MTB!

Folge 7: Höllenritt - 1000 Höhenmeter mit dem MTB!

45 Min.Folge vom 22.10.2016Ab 6

Sportliche 1.000 Höhenmeter liegen vor Harro Füllgrabe, der als Mountainbike-Anfänger den Trail nach oben und auch wieder hinunter muss. Das Karwendelgebirge, ein malerischer Gebirgszug zwischen Bayern und Tirol, ist die perfekte Kulisse. Aber das Terrain ist auch eine echte Belastungsprobe. Zunächst ist Harro hochmotiviert, aber wie geht es ihm auf halber Strecke?

ProSieben MAXX

Off Limits mit Harro Füllgrabe

