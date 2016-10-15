Staffel 1Folge 6vom 15.10.2016
Off Limits mit Harro Füllgrabe
Folge 6: Go Wild - Bezwinge das Wildwasser!
Folge vom 15.10.2016Ab 6
Mit Wildwasser-Rafting hatte Harro Füllgrabe bisher nichts am Hut. Das soll sich in dieser Ausgabe von "Off Limits" ändern. Der Reporter wagt sich gemeinsam mit Rafting-Guide Sebastian Sprenzel in die Ötztaler Ache. Den reißenden Strom wollen die beiden in einem sogenannten Kanadier bezwingen, einem Zwei-Mann-Kajak.
Off Limits mit Harro Füllgrabe
Genre:im Freien/Outdoor, Dokumentation
