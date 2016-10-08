Staffel 1Folge 5vom 08.10.2016
Off Limits mit Harro Füllgrabe
Folge 5: Captured - Vorstoß in die Tiefe der Erde!
46 Min.Folge vom 08.10.2016Ab 6
Gemeinsam mit dem Höhlenforscher Georg Ronge lässt sich Harro Füllgrabe auf eine neue Herausforderung ein. In der Nähe von Salzburg steigt der Reporter in ein unscheinbares Erdloch, das es in sich hat. Unter der Erde ist es nass, kalt und eng. Harro zwängt sich durch Gesteinsspalten und wird beinahe von einem unterirdischen Wasserfall fortgerissen.
Genre:im Freien/Outdoor, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX