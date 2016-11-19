Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Off Limits mit Harro Füllgrabe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 11vom 19.11.2016
Die Cliff-Diving-Challenge

Die Cliff-Diving-ChallengeJetzt kostenlos streamen

Off Limits mit Harro Füllgrabe

Folge 11: Die Cliff-Diving-Challenge

46 Min.Folge vom 19.11.2016Ab 6

Das Maggiatal in der Schweiz ist ein Mekka für Klippenspringer: 20 Meter Felsen fallen lotsenkrecht in einen eisigen Gebirgsfluss. Die Körper der Klippenspringer werden hier von 90 km/h Fallgeschwindigkeit auf 0 km/h abgebremst. Klingt verrückt - ist es auch! Cliffdiving-Profi Anna Bader gibt Extremreporter Harro die richtigen Tipps, um einen gefährlichen Sprung aus 20 Meter Höhe ohne Verletzung zu überstehen. Ob sich Harro am Ende überwinden kann und springt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Off Limits mit Harro Füllgrabe
ProSieben MAXX

Off Limits mit Harro Füllgrabe

Alle 1 Staffeln und Folgen