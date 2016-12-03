Staffel 1Folge 2vom 03.12.2016
Harro in der grünen HölleJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Harro in der grünen Hölle
47 Min.Folge vom 03.12.2016Ab 6
Früher war Ronny Schmidt Fallschirmjäger, heute ist er Survival-Experte. In dieser Folge bringt Ronny Harro Füllgrabe bei, wie man in der Wildnis überlebt. Ohne Verpflegung oder Ausrüstung und nur mit einem Taschenmesser ausgestattet, brechen die beiden für einen Tag und eine Nacht auf in den Thüringer Wald. Feuer machen ohne Streichhölzer und ein Nachtlager aufschlagen ohne Zelt - Harro am Limit!
Genre:im Freien/Outdoor, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX