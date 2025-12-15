Strong World-Special: Der Angriff der Amigo Piraten!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 15.12.2025: Strong World-Special: Der Angriff der Amigo Piraten!
24 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Die Amigo Piraten überfallen Canthorn Island und gehen mit allen Mitteln gegen die Inselbewohner vor. Zwar kann Boss seine Freunde Ruffy, Zorro und Sanji aus Käpt'n Largos Netzen befreien, doch dann wird auch er in einem Netz gefangen genommen. Können die Gefährten den Kampf gegen die Amigo Piraten gewinnen?
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS