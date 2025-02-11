Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 11.02.2025: Schüsse im Dunkeln
43 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12
In einem Vorort von Nottingham droht ein Mann damit, sich umzubringen. Der Betroffene ist bewaffnet und in einem labilen Zustand. Während Polizisten das Haus umstellen, versuchen Verhandler telefonisch mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Gelingt es den britischen Gesetzeshütern, die angespannte Situation zu deeskalieren? Schäferhund „Quantum“ ist in Newark-on-Trent einem flüchtigen Missetäter auf den Fersen. Und Phil Broughton und Spencer Pugh fahnden im Ashfield District nach einem silbernen Fahrzeug. Der Wagen wurde nach einem Ladendiebstahl verwendet.
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Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.