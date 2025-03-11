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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Bellende Hunde beißen nicht

DMAXFolge vom 11.03.2025
Bellende Hunde beißen nicht

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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Folge vom 11.03.2025: Bellende Hunde beißen nicht

42 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12

Ian Coleman und seine Kollegen haben in Nottingham einen mutmaßlichen Straftäter aufgespürt, der mit Betäubungsmitteln handeln soll. Bei dem Einsatz müssen die Beamten schnell handeln, denn der Verdächtige vernichtet in seiner Wohnung Beweise. Deshalb steigen die englischen Polizisten kurzerhand durch das Fenster ein. Darren Chalk und Paul Charlesworth versuchen derweil ein flüchtiges Fahrzeug zu stoppen. Die Gesetzeshüter legen an der Dunham Bridge eine Nagelkette aus. Und Dan Mottishaw und Ken Tinley überwältigen in Großbritannien einen Drogendealer.

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