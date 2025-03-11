Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 11.03.2025: Bellende Hunde beißen nicht
42 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12
Ian Coleman und seine Kollegen haben in Nottingham einen mutmaßlichen Straftäter aufgespürt, der mit Betäubungsmitteln handeln soll. Bei dem Einsatz müssen die Beamten schnell handeln, denn der Verdächtige vernichtet in seiner Wohnung Beweise. Deshalb steigen die englischen Polizisten kurzerhand durch das Fenster ein. Darren Chalk und Paul Charlesworth versuchen derweil ein flüchtiges Fahrzeug zu stoppen. Die Gesetzeshüter legen an der Dunham Bridge eine Nagelkette aus. Und Dan Mottishaw und Ken Tinley überwältigen in Großbritannien einen Drogendealer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.