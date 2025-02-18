Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 18.02.2025: Rasen und Randale
42 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Drei Einsatzfahrzeuge verfolgen einen Verkehrsrowdy, der in Nottingham rote Ampeln ignoriert. Der Mann ist mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts unterwegs. Dort ist die Gefahr noch größer, dass er mit seiner rücksichtslosen Fahrweise unschuldige Personen verletzt. Deshalb versuchen die Gesetzeshüter das Auto mit einem Blockademanöver zu stoppen. Und Lisa DeSantis und Lewis Marschall bekommen es in dieser Folge von „Police Interceptors“ mit einem gewaltbereiten Jugendlichen zu tun. Der Verdächtige droht jeden Polizisten anzugreifen, der ihm zu nahe kommt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.