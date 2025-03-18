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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Eine Schachtel Pralinen

DMAXFolge vom 18.03.2025
Eine Schachtel Pralinen

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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Folge vom 18.03.2025: Eine Schachtel Pralinen

43 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12

Die „Police Interceptors“ versuchen einen flüchtigen Raser mithilfe einer Nagelkette zu stoppen. Aber der Mann ändert unterwegs immer wieder die Fahrtrichtung. Deshalb greifen die Gesetzeshüter zu anderen Mitteln. Dabei sind am Lenkrad starke Nerven gefragt. Polizeihund „Monty“ ist einem mutmaßlichen Drogendealer auf den Fersen, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Das Wohnviertel, in dem sich die verdächtige Person verbirgt, gleicht einem Kaninchenbau mit zahlreichen Verstecken. Und in einem Van wird in dieser Folge Diebesgut sichergestellt

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