Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 18.03.2025: Cannabis-Ernteausfall
42 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12
Fahrzeugdiebstahl und Gefährdung des Straßenverkehrs: Kye Kirk und sein Partner Lee Bully machen in Nottingham einen flüchtigen Straftäter dingfest. Doch bei der Festnahme bricht der Mann plötzlich zusammen. Zum Glück sind die Beamten auch in Erster Hilfe ausgebildet. Um ihn mit Sauerstoff zu versorgen, führen die „Police Interceptors“ einen Atemschlauch in die Nase des Verdächtigen ein. Und Lee Frith verschafft sich in Großbritannien mit einer bewaffneten Einheit Zugang zu einem Mehrfamilienhaus, in dem mutmaßlich im großen Stil Cannabis angebaut wird.
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Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.