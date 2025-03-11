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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Ab durch die Mitte

DMAXFolge vom 11.03.2025
Ab durch die Mitte

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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Folge vom 11.03.2025: Ab durch die Mitte

43 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12

Jen Ellse und ihr Hund „Quantum“ wurden schon mehrfach für ihren Einsatz gegen gewalttätige Straftäter ausgezeichnet. In dieser Folge bekommt es die englische Gesetzeshüterin mit einem Mann zu tun, der nicht davor zurückschreckt, Polizisten anzugreifen. Auch in Handschellen leistet der Verdächtige noch Widerstand. Und Brian Blackmore verbucht mit seinem Team einen Erfolg im Kampf gegen die Drogen-Mafia. Die Beamten sind in einem Lagerhaus auf eine Cannabis-Plantage gestoßen. Dort beschlagnahmen die „Police Interceptors“ Pflanzen im Wert von 500 000 Pfund.

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