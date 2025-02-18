Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 18.02.2025: Houdini am Steuer
43 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Ein Verkehrssünder flüchtet mit halsbrecherischem Tempo vor der Polizei. Der Verdächtige besitzt keinen Führerschein und sein Fahrzeug ist nicht zugelassen. Lisa DeSantis und Bruce Marshall versuchen dem Raser den Weg abzuschneiden. Sergeant Brian Blackmore bereitet sein Team in den frühen Morgenstunden auf einen Großeinsatz vor. Die Gesetzeshüter haben Drogenhändler im Visier. Und Rob Ealy und Dan Machin setzen einen mutmaßlichen Straftäter fest. Die erfundene Geschichte, die der Mann den Beamten nach seiner Festnahme auftischt, grenzt an Zauberei.
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Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.