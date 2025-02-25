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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Auf engstem Raum

DMAXFolge vom 25.02.2025
Auf engstem Raum

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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Folge vom 25.02.2025: Auf engstem Raum

43 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12

Motorradfahrer sind wendig und schnell. Doch davon lässt sich Gavin Hall nicht beeindrucken. Denn der Gesetzeshüter hat sein Einsatzfahrzeug auch bei hohen Geschwindigkeiten jederzeit im Griff. In dieser Folge von „Police Interceptors“ verfolgt er mit seinem Kollegen Dan Mottishaw in Großbritannien einen mutmaßlichen Drogenhändler. Und Jim Champin versorgt nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung eine verletzte Person. Der vorlaute Bursche hat eine Schnittwunde am Arm. Aber er weiß die Hilfe des erfahrenen Polizisten nicht wirklich zu schätzen.

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