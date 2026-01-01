Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 6Folge 10
60 Min.Ab 12

Chloé hat ihr Gedächtnis verloren und befindet sich in Garrels Gewalt, der das schamlos ausnutzt. Er redet ihr ein, sie wären verheiratet und ihr Name wäre Alice. Rocher ermittelt weiterhin in dem Mord an Dimitri und findet einen Verdächtigen.

FilmRise
