Der zweite Sohn

Folge 2: Der zweite Sohn

52 Min.Ab 12

Eine Schülerin wurde ermordet, wahrscheinlich wegen ihres heimlichen Verhältnisses mit einem Lehrer. Ein Verdächtiger wird festgenommen, äußert sich aber nicht. Chloé findet heraus, dass der Verdächtige und der Freund der Toten Freunde sind.

