Profiling Paris
Folge 9: Die Puppenfrau
64 Min.Ab 12
Ein ehemaliges Kindermädchen wird tot und aufgebahrt in einem Karussell gefunden. Die Ermittler finden heraus, dass sie den Tod eines ihrer Schützlinge zu verantworten hatte und nie darüber hinwegkam. Eine alte Frau soll mehr darüber wissen.
Profiling Paris
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015