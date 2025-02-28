Zum Inhalt springenBarrierefrei
Profiling Paris

Ufos über Paris

FilmRiseStaffel 6Folge 8
Ufos über Paris

Profiling Paris

Folge 8: Ufos über Paris

48 Min.Ab 12

Als ein Mann nach dem Tod seiner Frau verhört wird, zeigt sich, dass er unter Terrorverdacht steht. Doch nicht nur der Mann der Toten ist verdächtig, auch ihr Bruder und ihre psychisch kranke Freundin verhalten sich auffällig.

Profiling Paris

Profiling Paris

