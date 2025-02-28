Profiling Paris
Folge 4: Auf der Jagd
53 Min.Ab 12
Eine geschundene Männerleiche führt über eine Militärkaserne zu einem Stripclub und einer militanten Feministinnengruppe. Emma entführt Hyppolite, um ihn zum Entzug zu zwingen, verrät Chloé dann aber versehentlich ihr Versteck.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015