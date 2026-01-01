Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Weiße Magie

FilmRiseStaffel 6Folge 6
Weiße Magie

Weiße MagieJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 6: Weiße Magie

49 Min.Ab 12

Als Elodie Forget und ihr Baby verschwinden, gerät ihr Ehemann Baptiste unter Verdacht, die beiden ermordet zu haben. Frau und Kind werden lebend in der Wohnung ihres Mediums gefunden, doch der Fall ist damit noch nicht geklärt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen