Folge 3: Rabeneltern

53 Min.Ab 12

Als ein kleiner Junge entführt wird, taucht ein Video auf, auf dem er mit einer Frau zu sehen ist. Zeugen sagen, sie hätten das Kind und die Frau mit einem dicken Mann gesehen. Der Mann stellt sich selbst als seit zwölf Jahren vermisst heraus.

