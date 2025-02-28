Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 5
Folge 5: Schicksalsopfer

56 Min.Ab 12

Im Mordfall Michael Revers stellen Chloé und Rocher fest, dass nichts so ist, wie es scheint. Eine Hilfsorganisation stellt sich als Menschenhändlerring heraus, doch auch diese vermeintliche Entdeckung hat nicht lange Bestand.

