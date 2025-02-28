Profiling Paris
Folge 5: Schicksalsopfer
56 Min.Ab 12
Im Mordfall Michael Revers stellen Chloé und Rocher fest, dass nichts so ist, wie es scheint. Eine Hilfsorganisation stellt sich als Menschenhändlerring heraus, doch auch diese vermeintliche Entdeckung hat nicht lange Bestand.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015