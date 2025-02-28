Profiling Paris
Folge 7: Der Blumenmörder
56 Min.Ab 12
Ein ehemaliger Polizist und sein Sohn werden erschossen im Haus der Familie aufgefunden. Die Spuren deuten auf den "Blumenmörder", den der Tote überführt hatte, sich danach aber aus dem Polizeidienst verabschieden musste.
Profiling Paris
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015