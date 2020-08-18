Tag 12: Elenes Flucht und Aarons Empfang im Märchenwald Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 12: Tag 12: Elenes Flucht und Aarons Empfang im Märchenwald
91 Min.Folge vom 18.08.2020Ab 12
Tag 12 bringt viel Bewegung ins Märchenland: denn nicht nur Alessia musste "Promi Big Brother 2020" verlassen, sondern auch Elene entschied sich für den Exit. Aaron König im Gegenzug lebt sich heute schon mal ein in seinem neuen zu Hause und fängt bereits erste Diskussionen mit Katy an - wird daraus noch eine Freundschaft oder eine Rivalität? Außerdem werden zunächst alle Bewohner in den Märchenwald verfrachtet und die Zuschauer wählen heute 2 Bewohner, die wieder zurück in den Luxus dürfen.
