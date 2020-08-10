Tag 4: Der erste Exit - ein Schock für Katy Bähm! Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 4: Tag 4: Der erste Exit - ein Schock für Katy Bähm!
146 Min.Folge vom 10.08.2020Ab 12
Es rumpelt im Märchenwald! An Tag 4 gerät Senay mit Emmy, Jasmin und Elene aneinander. Bei den heftigen Auseinandersetzungen fließen die Tränen in Strömen und Senay denkt sogar über einen freiwilligen Auszug nach. Einem anderen Bewohner bleibt hingegen keine Wahl: Die Zuschauer haben entschieden, wer auf die Exit-Liste kommt. Nun müssen die Bewohner im Märchenwald einen aus ihrer Gruppe nach Hause schicken.
