Tag 22: Das spektakuläre Finale 2020Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 22: Tag 22: Das spektakuläre Finale 2020
192 Min.Folge vom 28.08.2020Ab 12
Große Emotionen im Finale von "Promi Big Brother" 2020! Die vier Finalisten Ikke, Werner, Mischa und Kathy geben in der letzten Live-Show ihr Bestes, um die Zuschauer für sich zu gewinnen. Doch es kann nur einen Sieger geben! Im Studio treffen alle Bewohner der Staffel erneut aufeinander, wo der Sieger der diesjährigen Staffel mit einer bewegenden Schlussrede zu Tränen rührt. Zu guter Letzt ist Big Brother dran: Wie immer hat er das letzte Wort und macht im Märchenland das Licht aus.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen