SAT.1Staffel 2020Folge 8vom 14.08.2020
140 Min.Folge vom 14.08.2020Ab 12

 Tag 8 steht ganz im Zeichen der Liebe: Während Adela und Mischa erneut auf Tuchfühlung gehen, geht Emmy bei Udo aufs Ganze. Sie hat genug vom Sex-Entzug! Udo ist angetan und legt gerne bei Emmys Brüsten Hand an. Doch die nächsten Gewitterwolken ziehen bereits auf: Erst stellt Adela Udo wegen einer sexistischen Beleidigung zur Rede und dann zieht auch noch Emmys Erzfeindin Alessia-Millane Herren ein! Bei so viel Chaos bleibt den Bewohnern kaum Zeit, den Auszug von Jasmin Tawil zu betrauern.

SAT.1
