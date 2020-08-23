Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 17: Zwischen großen Emotionen und ganz viel nackter Haut

SAT.1Staffel 2020Folge 17vom 23.08.2020
Tag 17: Zwischen großen Emotionen und ganz viel nackter Haut

96 Min.Folge vom 23.08.2020Ab 12

An Tag 17 wird es emotional im Märchenland. Beim Bilder malen fließen bereits einige Tränen und der Exit von Adela sorgt bei Mischa für ein Stimmungs-Tief. Doch Emmy heitert nicht nur ihre Mitbewohner, sondern auch die Zuschauer mit ganz viel nackter Haut auf. Wenn ihr sehen wollt, was die Bewohner des Märchenlandes heute beschäftigt hat, dann schaut euch jetzt die ganze Folge an.

