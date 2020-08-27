Tag 21: Schockierender Doppel-Exit vor dem Finale Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 21: Tag 21: Schockierender Doppel-Exit vor dem Finale
118 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12
Im Halbfinale lässt Big Brother die Bewohner seine ganze Macht spüren: Nach dem ersten Exit des Tages ruft der große Bruder zu einer zweiten Nominierungsrunde auf. Keiner ist sicher! Für Emmy, Werner & Co. ist die Spannung kaum auszuhalten. Erfahre jetzt, wer es ins Finale schafft und für welche beiden Bewohner der Traum einen Tag zuvor platzt.
