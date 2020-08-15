Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 9: Emmy wird bitter enttäuscht

SAT.1Staffel 2020Folge 9vom 15.08.2020
84 Min.Folge vom 15.08.2020Ab 12

Tag 9 im Märchenland: Neuzugang Alessia Herren mischt die "Promi Big Brother"-Runde auf. Im Märchenwald hat Emmy Russ noch eine Rechnung mit der 18-Jährigen offen, im Schloss wettert Elene Lucia Ameur gegen die neue Bewohnerin. Schwarze Haare, helle Haut - im "Promi Big Brother"-Märchenland ist nur Platz für EIN Schneewittchen. Harmonischer geht es zwischen Werner Hansch und Katy Bähm zu. Katy Bähm gibt der Kommentatoren-Legende eine ganz persönliche Homo-Lernstunde, die tränenreich endet.

SAT.1
