Tag 19: Ramin packt aus und Emmy steckt ein Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 19: Tag 19: Ramin packt aus und Emmy steckt ein
95 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 12
Wenige Tage vor dem Finale ist die Kluft zwischen den Bewohnern größer denn je. Werner überrascht mit harter Kritik an Emmy, die Ikke und Simone gerne aufgreifen und weiterspinnen. Nur Katy Bähm nimmt die Blondine noch in Schutz. Außerdem: In einer Aussprache gesteht Katy Ramin, dass er homophob wirke. Dieser enthüllt seinerseits eine Vergangenheit voller Schicksalsschläge. Die offene Nominierung spitzt die ohnehin angespannte Situation weiter zu.
Promi Big Brother
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
