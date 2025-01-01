Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das zweite Gesicht

SAT.1Staffel 10Folge 1752
Das zweite Gesicht

Richterin Barbara Salesch

Folge 1752: Das zweite Gesicht

44 Min.Ab 12

In der Familiengruft der Familie Knopp wird die Leiche von Philipp entdeckt. Anna und Lena sollen den Wortführer ihrer Gruppe von Grufties ermordet haben. Ist das nächtliche Treffen auf dem Friedhof eskaliert, weil die beiden dahinter gekommen sind, dass das Opfer ein Doppelleben führte?

