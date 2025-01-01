Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1779
Folge 1779: Gegenüber

44 Min.Ab 12

Daniel wird beschuldigt, seinen Freund Julian mit einem Briefbeschwerer erschlagen zu haben. Das Motiv ist zunächst unklar - die beiden scheinen jedoch ein Geheimnis miteinander geteilt zu haben. Hat Daniel womöglich für Julian Gefühle entwickelt und in ihm mehr gesehen, als nur einen Freund? Was aber, wenn Julian dahintergekommen ist, dass Daniel seine Frau schlägt?

