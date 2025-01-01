Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Autoscooter

SAT.1Staffel 10Folge 1834
Autoscooter

AutoscooterJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1834: Autoscooter

44 Min.Ab 12

Schießerei am Autoscooter: Kirmes-Casanova Kalle bricht blutend an seinem Fahrgeschäft zusammen. Wurde er zur Zielscheibe von Ina, die Kalle schon seit Monaten verfolgt, weil sie ihn für das Verschwinden ihrer Tochter Luisa verantwortlich macht? Kalle leugnet, sie gekannt zu haben, aber ihr Pulli in seinem Wohnwagen spricht eine andere Sprache ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen