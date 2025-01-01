Richterin Barbara Salesch
Folge 1834: Autoscooter
44 Min.Ab 12
Schießerei am Autoscooter: Kirmes-Casanova Kalle bricht blutend an seinem Fahrgeschäft zusammen. Wurde er zur Zielscheibe von Ina, die Kalle schon seit Monaten verfolgt, weil sie ihn für das Verschwinden ihrer Tochter Luisa verantwortlich macht? Kalle leugnet, sie gekannt zu haben, aber ihr Pulli in seinem Wohnwagen spricht eine andere Sprache ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1