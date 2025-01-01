Richterin Barbara Salesch
Folge 1876: I.W.A.D.
44 Min.Ab 12
Die 16-jährige Ronja wandert seit Jahren von einer Pflegefamilie in die nächste. Jetzt soll das aufsässige Mädchen Streetworker Achim tot getreten haben, weil der 35-Jährige ihr keine neue Pflegefamilie vermitteln wollte. Aber auch ihre Freundin Babette wollte unbedingt in eine Pflegefamilie. Denn ihre wohlsituierten Eltern kümmern sich seit ihrer Trennung nicht mehr um sie. Wer ist für den brutalen Tod des Streetworkers verantwortlich?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
