Richterin Barbara Salesch

Stiche ins Herz

SAT.1Staffel 12Folge 2043
Stiche ins Herz

Richterin Barbara Salesch

Folge 2043: Stiche ins Herz

44 Min.Ab 12

Die 19-jährige Finja sticht gleich viermal völlig überraschend auf Familienvater Sascha ein. Nach der Tat flieht sie. Der 35-Jährige hat Glück im Unglück und überlebt knapp den Anschlag. Doch er stellt die Polizei vor ein Rätsel: Warum wollte das Mädchen den Mann töten? Schließlich scheint keinerlei Verbindung zwischen Opfer und Täterin zu bestehen. Zudem gilt Finja als zurückhaltend und schüchtern - eigentlich als wahrer Unschuldsengel. Was hat sie zu dieser Tat getrieben?

